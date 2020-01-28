لمواجهة "كورونا".. 10 معلومات عن سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم (صور)

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة واستعدادها للتصدي لفيروس كورورنا المستجد ncov- 2019 ومنع دخوله البلاد.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم:

1- مخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا في حالة الاشتباه في حالة

2- عددها 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان

3- تعمل السيارات في إطار خطة التأمين الطبي الاحترازية لوزارة الصحة والسكان

4- السيارات مجهزة لمكافحة العدوى

5- كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة

6- كل سيارة بها التجهيزات الوقائية من "جاون (زي طبي معقم) وماسكات وواقي رأس وقفازات".

7- تستخدم في نقل الحالات المشتبه بها والمرضية في حالة رصد أي حالة وذلك من الحجر الصحي إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات

8- السيارة الواحدة يتجاوزر سعرها 5.5 ملايين جنيه

9- السيارات يتم تعقيمها ذاتياً بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتي

10- تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها وكذلك الحالات المرضية في حال رصد أي حالة