وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالجيزة (صور)

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، حديقة الحيوان بالجيزة، للاطمئنان على سير العمل خلال عطلة الاحتفال بعيد الشرطة، والوقوف على حالة الرضا لدى المواطنين من الخدمات المقدمة لهم.

واستمع الوزير إلى آراء رواد الحديقة، وملاحظاتهم على مستوى الخدمات، ورؤاهم في التطوير، والتحديث، حيث شملت الزيارة تفقد كافة أقسام الحديقة والمتحف الحيواني الجديد.

ووجّه القصير بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، وزيادة مساحات المسطحات الخضراء، وتخصيص مقاعد بها، باعتبار أن الحديقة متنفس مهم لأبناء محافظتي القاهرة والجيزة، والمحافظات القريية المجاورة، لافتًا إلى ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، وتوفير معلومات للزائرين حول الحيوانات وموطنها الأصلي، بحيث تشمل الزيارة طابعًا تثقيفيًا وترفيهيًا.

ومن جهته، قال اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، إن عدد زوار الحديقة بلغ اليوم حوالي 50 ألف زائر، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي مهم، وتنظيم عروض جديدة على رأسها العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلًا عن إنشاء حديقة حيوان الطفل، والمقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، والتي تضم العديد من الحيوانات المستأنثة.

وقال إنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الأفواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتًا إلى أنه أيضًا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات المهمة، عن طريق البدل دون تحميل الدولة بأي أعباء مالية، ومن أهمها النمور البنغالية، والمها العربي، والدب الروسي، والكانجرو الأحمر، وجاري الإمداد بعدد 3 زرافة وعدد 2 حمار وحشي بالبدل.​