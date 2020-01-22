3 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس خلال الـ4 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة- السبت).

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن طقس الأربعاء يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 15 -9، والوجه البحري 15- 8، السواحل الشمالية 15- 9، شمال الصعيد 17-7، جنوب الصعيد 18 - 9.

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس، يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 -9، والسواحل الشمالية 17- 10، وشمال الصعيد 17-6، وجنوب الصعيد 17- 6.

وأوضجت الهيئة أن طقس الجمعة، يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري 16 -8، السواحل الشمالية 15- 12، شمال الصعيد 16-6، جنوب الصعيد 19- 9.

أما طقس السبت المقبل، أكدت الهيئة، أنه لن يشهد سقوط أمطار وتكون الظواهر الجوية الاكثر تاثيرا متمثلة في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والطقس بارد شمالا معتدلا جنوبا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على سوط سيناء ةشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19-9، السواحل الشمالية 17- 9، شمال الصعيد 17-6، جنوب الصعيد 19- 9.