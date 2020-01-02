الإسكان: انتهاء النزاع القضائي على 158 فدانًا بجوار نادي 6 أكتوبر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهاء النزاع القضائي بين الهيئة ونادي 6 أكتوبر الرياضي بشأن أرض مجاورة للنادي، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادي والقاضي برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.

وأوضح في بيان اليوم، أنه سبق لجهاز مدينة 6 أكتوبر تنفيذ قرار استرداد قطعة الأرض بمساحة 158 فدانًا الواقعة على محور 26 يوليو من نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك استيداءً لحقوق الدولة، وتنفيذًا للحكم القضائي الصادر بذلك الشأن الذي يقضي بقصر المساحة المخصصة للنادي إلى 112 فدانًا بنظام نقل الأصول بدلًا من 270 فدانًا بنظام مقابل الانتفاع بقيمة رمزية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار مصداقية الهيئة واستيداءً لحقوق الدولة، والهيئة ترحب بتلقي كافة الطلبات الاستثمارية على قطعة الأرض المذكورة التي يتسنى الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بها (النشاط – الاشتراطات البنائية – سعر المتر) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (اضغط هنا) أو تطبيق الهاتف المحمول (Nuca App).