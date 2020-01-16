120 مترًا وأكثر من شقة لنفس الشخص.. ننشر شروط حجز وحدات استثمارية بدمياط وبورسعيد

كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، تُنفذ خلال 36 شهرًا بمحافظتي بورسعيد ودمياط، لمدة أسبوعين، حيث إنه كان من المقرر أن يتم غلق باب الحجز أمس الأربعاء 15/1/2020.

وينشر مصراوي تفاصيل الحصول على هذه الوحدات السكنية على النحو التالي:

أماكن الوحدات ومساحتها

تتوزع الوحدات المطروحة في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (110 – 112 – 116 م2)، وفي محافظة دمياط، بمنطقة الزرقا، بمساحة في حدود 120 م2، وبمنطقة شطا، بمساحة في حدود 105 م2.

كراسة الشروط

يمكن الحصول على كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.

طريقة التسجيل

يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (اضغط هنا)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

آلية التخصيص

تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إلكترونية عشوائية خلال 15 يومًا من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإلكترونى، بحيث تكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

أكثر من وحدة

يجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

الأسعار

أسعار الوحدات السكنية وفقًا للمساحات وتمييز الدور (أرضي - مُتكرر - أخير)، وطبقًا لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة في حدود 10%، وذلك بخلاف 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة.

السداد

يتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز السابق ذكره، بالإضافة إلى سداد 300 جنيه مصاريف تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الحساب المُبين بكراسة الشروط في أي مكتب بريد مُميكن.

ويتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقًا لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات على 12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثاني بالتقسيط على 5 سنوات على 20 دفعة ربع سنوية مقسمة إلى (12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة - 8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي).

المستندات المطلوبة

المُستندات المطلوبة للحجز تشمل (إيصال شراء كراسة شروط الحجز – إيصال سداد مقدم الحجز – إيصال سداد مصاريف التسجيل – صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي "كهرباء – غاز – مياه").​