أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أمطار على القاهرة.. والأرصاد تُحذر: موجة قوية تبدأ الخميس

08:19 م الأربعاء 15 يناير 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب - أحمد مسعد:

شهدت عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، مساء اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدًا الخميس على كافة الأنحاء بمقدار 5 إلى 6 درجات.

وأضاف عطا، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن تبدأ موجه أمطار قوية وغزيرة لمدة 48 ساعة يوم الخميس المقبل، على السواحل الشمالية، على أن تمتد للوجه البحري والقاهرة.

وأوضح أن موجة عدم الاستقرار تشمل سقوط أمطار غزيرة بصورة أكبر من الموجات السابقة.

أمطار الطقس درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

الخبر التالى:

الرئاسة تنشر 23 صورة من افتتاح السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:في ليلة تألق كهربا.. قطار الأهلي يكتسح طنطا بخماسية نظيفة