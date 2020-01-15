أمطار على القاهرة.. والأرصاد تُحذر: موجة قوية تبدأ الخميس

كتب - أحمد مسعد:

شهدت عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، مساء اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدًا الخميس على كافة الأنحاء بمقدار 5 إلى 6 درجات.

وأضاف عطا، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن تبدأ موجه أمطار قوية وغزيرة لمدة 48 ساعة يوم الخميس المقبل، على السواحل الشمالية، على أن تمتد للوجه البحري والقاهرة.

وأوضح أن موجة عدم الاستقرار تشمل سقوط أمطار غزيرة بصورة أكبر من الموجات السابقة.