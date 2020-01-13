لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. ماذا تفعل عند تغيير مكان الإقامة أو العمل؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، الإجراءات الواجب اتباعها في حال تغيير محل الإقامة أو العمل أو رقم الهاتف.

في حال وجود تغيير في رقم الهاتف، يتم التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي على أرقام ( 5999، 5777، 1188) لإضافة الرقم الجديد.

أما إذا كان تم تغيير محل العمل أو محل الإقامة، لابد من تجهيز الأوراق والبيانات الجديدة، والذهاب لأقرب فرع من فروع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإرفاق المستندات الجديدة بطلب التقديم على الشقة.

كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيتم تقديم هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال موقع الصندوق، حيث سيتم إتاحة ذلك من خلال الرابط التالي: (https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/).

وانتهت وزارة الإسكان، من طرح 20 ألف وحدة ضمن الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي في محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة والشرقية والإسماعيلية، تتكون من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا بنظام التمليك، بسعر وصل إلى 197 ألف جنيه.

ووفقًا لمي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصل عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي 917 ألف مواطن، حصل منهم 275 ألف عميل على وحدة سكنية يعيش بها الآن، بواقع أكثر من مليون مواطن، بينما وصل متوسط دخل المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي 1600 جنيه، بحجم متوسط للتمويل العقاري للعميل الواحد بلغ حوالي 97.8 ألف جنيه، بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقاري (20 بنك و8 شركات تمويل عقاري).

ووصل حجم التمويل العقاري لحاجزي الإسكان الاجتماعي لـ27 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، عن طريق 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة.

ووصل حجم الدعم النقدي من الصندوق لـ4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالي 16 ألف جنيه.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه حسب كل حالة متقدمة.