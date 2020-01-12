الإسكان: عودة ضغوط المياه لطبيعتها بمدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عودة ضغوط المياه لطبيعتها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بأحد خطوط الري بشارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية، بعد فجر اليوم الأحد.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان اليوم، أن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتنمية وتطوير المدن، تابع أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، حتى تم الانتهاء منها، فجر اليوم الأحد، وإعادة ضغوط المياه لطبيعتها.