لجنة الإخوة الإنسانية تدين الهجوم الإرهابي على منزل حاخام يهودي قرب نيويورك

كتب- محمود مصطفى:

أدانت اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية بشدة الهجوم الإرهابي على منزل حاخام يهودي قرب كنيس في مدينة مونسي، التي تقع ضمن نطاق مقاطعة روكلاند، وتبعد 48 كيلومترا شمالي نيويورك، واستهدف بالطعن عددا من الأشخاص خلال ممارسة شعائرهم الدينية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأكدت اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية في بيان بها الأربعاء، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وكافة الأعراف والتقاليد الإنسانية والمواثيق الدولية ووثيقة الإخوة الإنسانية التي نصت على أن الحرية حق لكل إنسان اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن حماية دور العبادة واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وأن كل محاولة للتعرض لها واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأكدت اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره وذلك بنشر قيم التعايش والتسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية والعنصرية والإرهاب، وهي المبادئ التي ترتكز عليها وثيقة الأخوة الإنسانية.