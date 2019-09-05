الصحة: إطلاق حملة "حقك تنظمي" في 6 محافظات خلال الأسبوعين القادمين

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة ستطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في محافظات (الجيزة - الغربية - الدقهلية - الشرقية - المنيا - قنا) خلال الأسبوعين القادمين من الشهر الجاري.

وأضاف مجاهد - في بيان اليوم الخميس- أنه سيتم إطلاق هذه الحملة ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والعشوائية؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ورفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.

وأشار إلى أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر الجاري، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر ذاته، وسيتم من خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة، من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول، والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

من جهتها.. قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة: "إنه سيتم تنفيذ 395 ندوة في 79 إدارة بالأماكن والقرى المستهدفة خلال الحملة، وسيتم توحيد الرسالة الإعلامية بمشاركة فرق إشراف المديريات والإدارات ومسؤولي الإعلام والرائدات الريفيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين".

وأضافت السنباطي: "أن هذه الحلة تتضمن أيضًا لقاءات للرجال تحت شعار (كلام رجالة)، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاءات للسيدات الحموات وكبيرات السن تحت شعار (حماتي حياتي)، ولقاءات للسيدات العاملات (الموظفات الحكوميات) في سن الإنجاب تحت شعار (نظمتي).

وأوضحت أنها تشمل لقاءات للشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، إضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب، وتدور تلك الندوات حول دور الرجل ومشاركته في قرار تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة ودور الشباب في الدعوة لتنظيم الأسرة والتوعية بفترة المراهقة والرد على الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة ومفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل.

وأشارت إلى أنه بجانب حرص القطاع على تقديم خدمات صحية ذات جودة، سيتم تقديم خدمات توعوية ضمن مبادرة (أيامنا أحلى)؛ لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، بالتنسيق مع العديد من الشركاء مثل: مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

ونوهت بأنه ستتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة؛ إيمانًا من القطاع بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.