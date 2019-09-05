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    ربيع: أموال شهادات قناة السويس في البنوك مضاف لها أرباح آخر 3 أشهر

    01:00 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    ربيع: أموال شهادات قناة السويس في البنوك مضاف لها أرباح آخر 3 أشهر

    شهادة قناة السويس

    كتب- محمد سامي:

    قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه سيتم صرف عوائد شهادات استثمار قناة السويس ابتداء من اليوم الخميس لكل المودعين، مؤكدا أن الأموال بالكامل موجودة في البنوك، وكل مالك لشهادة سيصرفها حسب بنكه وميعاد استحقاقها ليتصرف فيها كما يشاء .

    وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد أن: "أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه كما وعدنا أصحاب الشهادات إنه بعد 5 سنوات هنرجعها لأصحابها وتشتمل على عوائد آخر ثلاث أشهر بقيمة 2.3 مليار جنيه" .

    وتابع: قيمة شهادات الاستثمار تبلغ 59 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأرباح موجودة بالبنوك الأربعة .

    شهادات قناة السويس أموال شهادات قناة السويس أسامة ربيع

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