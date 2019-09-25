برلماني: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة أعادت مصر إلى مكانتها الدولية

كتب- أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت صريحة ومباشرة، وحملت العديد من الرسائل للعالم كله، وأعادت مصر إلى مكانتها الدولية، فتطرق إلى ما يمس العالم ورؤية مصر للتنمية، وكذلك جهودنا لمكافحة التطرف على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلا عن تحقيق حقوق الإنسان.

وأكد متولي، في بيان، الأربعاء، أن الرئيس استخدم عبارات قوية في تحدثه عن الإرهاب و تجربة مصر في مواجهة فكر الجماعات الإرهابية، وعرضها في أجندة الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تساعد المجتمع الدولي في مواجهة التصرف العنيف والإرهاب في الدول الأوروبية، وكذلك تحقيق أهداف حقوق الإنسان.

وأوضح النائب أن كلمة الرئيس أعلنت قدرة مصر على استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية الذي يعتبر أمنها القومي جزءًا من الأمن القومي المصري، واستطاع أن يقدم صورة رائعة لمصر الجديدة وسرد تجربة مصر الديمقراطية وتخلصها من عباءة الفاشية الدينية وحكم قوى تمسحت بالدين وحاولت استخدامه كمطية لتحقيق مطامعها في الاستيلاء على حكم الأوطان بالقوة ودون رغبة الشعب.

​