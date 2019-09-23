مسئولو "الإسكان" و"محافظة القاهرة" يتابعون تنفيذ محور ترعة الطوارئ بحي السلام

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومسئولو وزارة الإسكان، اجتماعاً مع مسئولى محافظة القاهرة، بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور ترعة الطوارئ، بحي السلام بمحافظة القاهرة.

وقال عباس، في بيان اليوم: "يبلغ طول المحور 9 كم، وبعرض 50 متراً، فى اتجاهين، ويضم كل اتجاه (طريق رئيسى به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 كبارى (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتى الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي القاهرة / القاهرة)، وبلغت نسبة التنفيذ (65 % للطرق – 54 % للإنشاءات)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر ديسمبر 2019، بإجمالى استثمارات 1.6 مليار جنيه".

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا فى المنطقة المحيطة به.