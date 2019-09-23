جهاز 6 أكتوبر يشُن حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالحي الـ12 والمتميز

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق "محيط المنطقة الصناعية - الحي الـ12 - الحي المتميز" بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لرصد وإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الاثنين: "أسفرت الحملات عن إزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات بالحي الـ12 وإزالة التندات المخالفة بالحي، كما شملت الحملات المنطقة الصناعية بأكملها من رفع المخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وإزالة التعديات والغرف العشوائية بالمنطقة، وتم رصد جميع احتياجات المنطقة الصناعية بحضور مديري الإدارات التنفيذية للوقوف على أهم المشكلات بالمنطقة الصناعية، والعمل على حلها، وكذا تم إزالة الإشغالات والتندات المخالفة للمحال التجارية والكافيهات بالحي المتميز وكذا ببعض المولات التجارية، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لردع المخالفين وعدم العودة مرة أخرى".

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات تباعاً حتى تشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل مع أية مخالفةٍ أو تعدٍ تنفيذاً للقانون، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.