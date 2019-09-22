القوى العاملة: حل مشكلة مواطن مصري بالسعودية وتجديد إقامته

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها، تم تسوية حكم قضائي من المحكمة العامة بالرياض، بإلزام مواطن مصري بسداد مبلغ 409 آلاف ريال سعودي، لصالح الشركة التي كان يعمل بها مندوبا للمبيعات، فضلا عن تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي، ورفع الحظر عن سفره حتى يتمكن من استكمال علاجه في مصر.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان - في بيان اليوم الأحد - أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل مشكلة شاب مصري كان قد تقدم بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساعدة للتدخل لحل مشكلته مع شركته، وذلك عقب صدور حكم ضده يلزمه بسداد مبلغ 409 آلاف ريال.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بحل مشكلة المواطن، حتى يمكن له تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحي حتى يتمكن من استكمال علاجه الذي يتكلف مبلغ باهظ شهريا، خاصة وأنه بدون عمل منذ فترة كبيرة، فضلا عن مساعدته في العودة إلى مصر لاستكمال علاجه ورؤية أسرته التي لم يراها منذ 4 سنوات كاملة.

وأضاف المتحدث، أن الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، يرافقه المستشار أحمد يوسف نائب القنصل، تحركا على الفور ومعهم كافة المستندات التي قدمها المواطن من أحكام قضائية، وتقارير طبية عن حالته الصحية، وتواصلا مع إدارة الشركة لبحث كيفية حل تلك المشكلة الشائكة ودارستها من جميع جوانبها خاصة الإنسانية، ووافقت الشركة علي تجديد إقامة المواطن والتأمين الصحي، فضلا عن رفع الحظر عليه، وتحمل تذكرة السفر للقاهرة في الموعد الذي حدده، ومغادرته المملكة نظرا لحالته الإنسانية.

وأشار إلى أنه نظرا لانتهاء فترة صلاحية جواز سفره، استجاب الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر بالرياض، على الفور، بتمديد جواز سفر المواطن، فضلا عن عرض حالته على المستشار الطبي بالسفارة، لتوفير العلاج على نفقة الدولة عقب وصوله إلى مصر، بناء على حالته الصحية والتقارير الطبية المقدمة.

فيما وجه المواطن الشكر ، وأعرب عن امتنانه للقنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي، ممثلا عن وزارة القوى العاملة، لما بذلاه من جهد وتعاون من كافة أفراد البعثة على مدار 9 أشهر كاملة، لحل مشكلته ومغادرته..كما قدم الملحق العمالي خالص الشكر لإدارة الشركة لتعاونها البناء في إنهاء أزمة الشاب وعودته لأسرته بمصر.

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