الوطنية للتدريب: استقبال الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة

كتب- محمد نصار:

تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الأفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وذلك بمقر الأكاديمية.

وكانت الأكاديمية الوطنية احتلفت بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التي ضمت 100 متدرب أفريقي من 29 دولة أفريقية، وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادات التخرج والدروع للطلاب بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، خلال حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن فكرة البرنامج انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.