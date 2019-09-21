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بالصور.. وزير الآثار يفض تغليف تابوتين لاثنين من نبلاء الفراعنة

12:39 م السبت 21 سبتمبر 2019
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كتب- محمد عاطف:

بدأت منذ قليل، مراسم فك تغليف تابوتين ومومياواتين لكبار رجال الدولة، وهم النبيل سن نجم وزوجته، بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وذلك بعد وصولهما المتحف من المتحف المصري بالتحرير.

وفض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تغليف التابوتين، وسط تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام، بمرافقة عدد من الأثريين على رأسهم الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد الشربيني مدير المتحف القومي للحضارة.

من جانبه استعرض الدكتور مصطفى وزيري تاريخ التابوتين، مؤكدا أنهما اكتشفا عام 1886، في محافظة الأقصر، وتم عرضهما بالمتحف المصري بالتحرير لعدة سنوات إلى أن تم نقلها الى المتحف القومي للحضارة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليهما مثل تقوية المومياء فور وصولها، مؤكدا أن حالتها رائعة.​

المتحف القومي للحضارة وزير الآثار الفسطاط المتحف المصري الفراعنة

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