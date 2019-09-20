"مواقف الدائري والتوك توك والسيول".. ماذا حدث في اجتماع "مجلس المحافظين"؟

كتب - أحمد مسعد:

ترأس الدكتور"مصطفى مدبولي"، أمس الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، خلال افتتاح مركز خدمة المستثمرين؛ بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات، ووزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعدد من الوزراء والمحافظين.

ويستعرض "مصراوى" في التقرير التالي أبرز التوصيات:

مواقف الدائري:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن هناك نحو 14 موقفًا مخططاً للنقل الجماعي، يجب الالتزام به، وسيتم التنسيق بين مسؤولي الداخلية والمحافظات للتعامل مع أي موقف عشوائي.

وطالب "مدبولي"، بتيسير الإجراءات، وسرعة تشكيل اللجان التي تم النص عليها، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، كما طالب وزير الإسكان المحافظين بتكليف رؤساء الأحياء بالبدء في تحديث سجلات المخالفات، حتى تكون لديهم معلومات محدثة عن المخالفات التي تمت.

1- الاستعداد للسيول:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث.

وشدّد رئيس الوزراء على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الأمطار.

2- خطة لرصف الطرق بالقرى:

طالب الدكتور رئيس الوزراء، المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، وذلك في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام.

وقال "مدبولي"، إن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات تخفيفًا من معاناة أهالي القرى، وخاصة في التنقل بينها وتيسيرًا عليهم، إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن.

3- استبدال "التوك توك":

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال "التوك توك" لتحل محلها سيارات "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.

4- تعميم "كارت الفلاح" بـ2020:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت تطبيق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتى بورسعيد والغربية، كنموذج تمهيداً لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.

5- تقنين أراضي الدولة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي أهمية كبرى لملف تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا أنه سيكون أحد آليات تقييم عمل المحافظين، وهو ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تمت الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضى الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

6 -مراجعة المدارس وعوامل السلامة:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي تم تنفيذها في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف "مدبولي"، أنه بعد أيام سيبدأ العام الدراسي الجديد، ولذا يجب التنسيق مع مديري مديريات التربية والتعليم للتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة بالمدارس، موجهاً حديثه للمسئولين: مسئوليتكم الكاملة هي مراجعة كل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بها.

7- استعدادًا للتأمين الصحي الجديد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرًا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدماً في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

وأشار إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهاً لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

8- بوابة "التحول الرقمي":



دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بوابة "التحول الرقمي"، حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمي داخل المحافظة.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح خدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول (G2C)، والتي تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفي هذا الصدد تمت الاشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية "www.digital.gov.eg التي تم إطلاقها يوم 31 يوليو 2019.

9- الشهر العقاري ببورسعيد يشهد ثورة في الإصلاح الإداري:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تفقده مكتب الشهر العقاري بمبنى ديوان محافظة بورسعيد، وزيري الاتصالات والعدل بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المميكنة والتسهيلات التي يتم إجرائها للتسهيل عليهم في الخدمات التي تقدم لهم بمكاتب الشهر العقاري.

وقال "مدبولي": "عايزين نعرف الناس بالخدمات دي لأن ما يحدث هو ثورة في الإصلاح الإدارى.. لأزم نعرف المواطنين أنه أصبح هناك امكانية لهم لعمل توكيلات من منازلهم بكل سهولة".

10- تمويل مشروعات السكة الحديد:

وذكر مجلس الوزراء، فى بيان، أن الاجتماع استعرض مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر منها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف / أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط / نجع حمادي، بطول 181.

إضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جراراً من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.