"كارنيه موحد".. منظومة إلكترونية لبيانات العاملين بالمنشآت الفندقية

كتب يوسف عفيفي:

اعلنت وزارة السياحة، الانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار ).

وبحسب بيان اليوم، قالت غرفة المنشآت الفندقية، إنه تفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإنشاء قاعدة بيانات العاملين، وتضم اللجنة ممثلي وزاراتي الداخلية والسياحة – غرفة المنشات الفندقية – غرفة المنشات السياحية.

وأوضحت الغرفة، أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشات الفندقية والسياحية بمصر واستخراج كارنية موحد مؤمن لكافة العاملين

تنفيذ توجه الدولة بميكنة كافة التعاملات بين المواطنين وكافة الأجهزة بالدولة

الكشف الدوري على كافة العاملين أمنيا واستبعاد من لا يصلح من العمل بالمنشات بما فيها العماله الاجنبية سواء كانت عمالة دائمة او مؤقته ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العاملين لتفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية

ونجحت الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية متمثله في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار، وزارة السياحة، غرفة المنشآت السياحية والشركة المنفذه لبرنامج قاعدة بيانات العاملين) للانتهاء من البرنامج الخاص بتسجيل كافـة بيـانـات العامليـن بالفنـادق.

كما تم تشكيل لجنة تضم (ممثلي وزارة الداخلية الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والآثار – ممثلي وزارة السياحة – ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت الفندقية ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت السياحية وممثلي الشركة المنفذة للبرنامج ) لتدريب الفنادق على ادخال البيانات على البرنامج ، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب محافظات (القاهرة الكبرى – شرم الشيخ – البحر الأحمر – الأقصر وأسوان ).

تُعتمد الكارنيهات من رئيس الغرفة المعنية طبقاً لما صدر بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 والناص بالمادة الثانية فقرة(3) منه على "معاونة كل من غرفتي المنشات الفندقية والسياحية في استخراج او تجديد كارنيهات العاملين بالمنشات الفندقية والسياحية المقيدين بقاعدة البيانات الإلكترونية على ان تُعتمد هذه الكارنيهات من رئيس الغرفة المعنية ".