أول تعليق للكهرباء على نصيحة إغلاق الأجهزة قبل شحن كارت العداد

كتب- محمد صلاح:

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلومات خاطئة وغير صحيحة فيما يتعلق بآلية شحن كارت العداد مسبوق الدفع.

وتداول رواد موقع "فيسبوك" منشورًا تضمن:

"لكل حد عنده عداد كارت ياريت ما تشحن الكارت غير لما تطفي كل شيء في شقتك ما عدا لمبتين أو ثلاثه فقط وكذلك اطفي كل شيء ثلاجه سخان- مكيف، ثم اشحن الكارت وبعدها بساعة أو اتنين شغل حاجتك حاجة حاجة بعد ساعة شغل مراوح ساعة ونص شغل ثلاجات، بحيث إن العداد يحس بحمل خفيف مما ينتج عنه وضعك بشريحة خفيفة طول الشهر".

وتضمن البوست الذي احتوى على نصائح غير صحيحة - بحسب وزارة الكهرباء- أنه عند اتباع أي مواطن ذلك فإن أجهزة المكواة - السخان -المراواح، "هتفضل طول الشهر على الشريحة العالية ممكن الرابعة والشريحة الخامسة إلا العداد بينقل عليه بتقعد شهر استهلك قليل استهلك عالي ملهوش فيه مع بداية شحنتك بيحسب الأحمال اللي شغالة عالية بيحولك أتوماتيك لشريحة عالية".

وردًا على ذلك، قال المهندس أحمد عبد الدايم مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن ما جرى تداوله غير صحيح بالمرة ولا حقيقة له إطلاقا.

وأضاف، لمصراوي: "لكل الأصدقاء والعاملين بمراكز الشحن ولكل عملاء الكارت المدفوع مقدمًا، إنه لا صحة مطلقًا لما جرى تداوله، موضحًا، أن العداد يجري عمليات الخصم من الرصيد بناء على الشريحة الحالية للمشترك ووفقا لشدة التيار المستخدمة.

وتابع: "يوجد بالعداد لمبة اسمها النبضات كل ما تزود في الأحمال كل ما اللمبة تكون سريعة والمعدل لكل ١٠٠٠ نبضة العداد بيحسب ١ كيلو".

وقال إن العداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك، بمعنى: "كل لما بتستهلك عدد من الكيلو وات تلقائيا بتطلع على الشريحة اللي بعدها وهكذا عشان كده مفيش حاجة اسمها بتثبت على الشريحة طوال الشهر إلا إذا كنت على آخر شريحة بتفضل عليها وبمجرد أول يوم في الشهر الجديد بترجع تاني لأول شريحة".