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    "57357" تنعى فردي أمن ضمن ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

    01:01 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    "57357" تنعى فردي أمن ضمن ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

    مستشفى سرطان الأطفال 57357

    كتب- محمد قاسم:

    نعت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال "57357" وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان الزميلين نبيل محمد ومحمود عبد الظاهر من إدارة الأمن، اللذين استشهدا أمس في حادث المعهد القومى للأورام أثناء أداء عملهما ضمن بروتوكول التعاون بين 57357 والمعهد القومي للأورام لدعم ومساندة المعهد.

    وتابع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الوضع بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة إثر حادث الانفجار الضخم الذي وقع بمحيط المعهد مساء أمس الأحد، وتفقد المعهد من داخله، كما تفقد حالة المصابين بقصر العيني.

    كان انفجار وقع ليلة أمس الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 30 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

    وبحسب معلومات أمنية أولية، فإن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

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