خاص.. تفاصيل زيارة وفد "الزمالك" لتفقد استوديوهات قناة النادي الجديدة

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كتب- مصطفى علي:

تفقد وفد نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم النادي القدامى، استوديوهات قناة نادي الزمالك مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشارك في الوفد: طارق يحيى وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي وسامي الشيشيني وطارق مصطفى وخالد الغندور وأحمد جمال وأيمن سالم رئيس قناتي أون وتايم سبورت ووفد مجموعة إعلام المصريين، بالإضافة إلى النقاد الرياضيين محمد الشرقاوي وكريم أبو حسين رئيسي تحرير برنامج الزمالك اليوم، ومنتصر الرفاعي وشادي عيسى ومصطفى جويلي وعبد الشافي صادق وصبحي عبد السلام وإيهاب الفولي ووائل عباس.

وبدأت الزيارة بجلسة في شبكة أون نت وررك، ثم عاينوا الاستوديو الذي يعد المكتب الإداري له هو المقر القديم لقناة الأهلي، ويتسع لمساحة 400 متر، وبه كنترول رووم مجهز بأحدث الأجهزة.

ومن المقرر أن يتم وضع خطة الديكورات وخريطة البرامج، فيما عقد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اجتماعا مع كوادر القناة والمسؤولين عن التحرير كريم أبوحسين ومحمد الشرقاوي لوضع خطة العمل وخريطة البرامج.