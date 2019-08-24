رحلة الـ12 عامًا.. مراحل تأهيل سائق قطار السكة الحديد من الشهادة للقيادة

كتب - أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب بالسكة الحديد، عن مراحل إعداد وتأهيل قائد القطار.

وقال "مراد" في تصريحات لمصراوي، إن الهيئة تختار أصحاب المجاميع الأعلى من بين الحاصلين على دبلوم صنايع قسمي (ميكانيكا - كهرباء)، ويتم التقديم من خلال مسابقة رسمية تعلن عنها الهيئة حينها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب، أنه يسبق مرحلة قبول الطالب، عدة اختبارات طبية ونفسية وفنية ورياضية، إضافة إلى كشف الهيئة، لاختيار الأنسب والأفضل بين المتقدمين من حيث الطول والتكوين الجماني والشكل.

وتابع: "بعد اجتياز الاختبارات والقبول، يتلقى الطالب فترة تدريبية لمدة 6 أشهر بمعهد وردان، مقسمة إلى 3 أشهر عملي و3 أشهر نظري، ثم يتم تعيينه مساعد قائد قطار لمدة 12 عامًا تحت إشراف قائد القطار، الذي يعتبر معلمه الأول.

وعن سبب استغراق فترة التأهيل 12 عاما، قال "مراد": "الهيئة تراعي الأقدمية واكتساب الخبرة للتعامل مع جميع أنواع الجرارات والعمل على جميع خطوط الهيئة، إضافة إلى حفظ جميع اللوائح العمل بمهنة قائد قطار بالهيئة التي تضم 700 بند".

أضاف: "بعد مرور 12 عامًا من الخدمة، يخضع لدورة ترقي، ولابد من اجيتازها بنسبة لا تقل عن 75%".