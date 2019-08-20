"التعليم" تقرر عدم طباعة "دليل المعلم" للأول الابتدائي واستخدام النسخ القديمة - صور

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارًا بشأن موقف طباعة دليل المعلم للصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019/ 2020.

ونص القرار الموافقة على طباعة كتاب "دليل المعلم" للصف الثاني الابتدائي "أول مرة" للعام الدراسي 2019/ 2020.

وعدم طباعة كتاب "دليل المعلم" للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019/ 2020، وإعادة تسليم النسخ الموجودة بالمدارس إلى المعلمين الذين يدرسون بالصف الأول الابتدائي، مع طباعة 10 % من الكتاب لتعويض الهالك.

وأوضح المنشور، أنه في ظل تطبيق منظومة التعليم الجديد للصفوف الأولى اعتبارًا من العام الدراسي 2018/ 2019، فقد سبق وجرى طباعة كتاب "دليل المعلم" للصف الأول الابتدائي، وحيث إن كتاب "دليل المعلم" صالح للاستخدام خلال العام الدراسي 2019/ 2020، وحرصًا من جانب الوزارة على توفير النفقات، فإن كتاب "دليل المعلم" للصف الأول الابتدائي الذي جرى طباعته وتسليمه للمعلمين في العام الماضي، يتم سحبه وتسليمه للمعلمين القائمين على التدريس للصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي 2019/ 2020.