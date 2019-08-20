لأول مرة في مصر.. اشرب «توت بري» مع «لمار»

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الآن، يمكنك شرب عصير «التوت البري» المعروف بفوائده الغنية وتأثيره الإيجابي على الصحة، بعد إعلان شركة لمار طرحه لأول مرة في مصر.

ويتوفر عصير «التوت البري» حاليا في كافة المحال والسوبر ماركت، ويتميز بمذاق حامض. ويفضل البعض تخفيف حدة حامضيته، عبر خلطه مع الثلج المجروش.

ولـ «التوت البري» عدة فوائد صحية أبزرها تحسين عملية الهضم، وخفض نسبة الكوليسترول الضار، ورفع كفاءة جهاز المناعة، وتحسين صحة القلب. ويعرفه الجمهور العربي باسمه الإنجليزي «Cranberry» وليس العربي «توت بري».

ويستهدف النوع الجديد من عصائر لمار هذه الطبقة المميزة التي تستمتع بالمذاق الحمضي، إضافة إلى هؤلاء الذين على دراية بهذا النوع من الفواكه، وهؤلاء الذين يريدون الاستفادة من عناصره الغذائية.

جدير بالذكر أن شركة لمار دائما رائدة في تقديم ما هو جديد للسوق المصري مثل تقديمها من قبل لعصير الرمان ومشروب البرقوق لأول مرة في مصر.