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    "وأنا صغيرة".. شاهد ريهام سعيد مع والديها وهي طفلة

    02:18 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    "وأنا صغيرة".. شاهد ريهام سعيد مع والديها وهي طفلة

    ريهام سعيد

    كتب- محمود علي:

    نشرت ريهام سعيد، فيديو مجمع لصور من طفولتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

    وعلقت ريهام سعيد: "الصور دي خلتني أشتاق لأيام عيشتها كتير في حياتي وأنا صغيرة".

    وتضمن الفيديو صورًا مع والدها والأسرة أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد.

    وعادت ريهام سعيد إلى الشاشة مرة أخرى بعد توقفها عن العمل بسبب إصابتها بمرض بكتيريا الوجه.

    ريهام سعيد فيسبوك صور من الطفوله

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