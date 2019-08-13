برلماني: إدكو "شاطئ موت" أضاع فرحة العيد على المواطنين

كتب- أحمد علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، إن شاطيء إدكو أصبح شاطئًا للموت لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين.

وطالب البرلماني في بيان صحفي له أمس الاثنين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، حفاظًا على أرواحهم وحمايتهم نظرًا لكثرة حالات الغرق في الشاطئ.

وقال زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "أني طوال 4 سنوات أطالب المسئولين بالحكومات السابقة والحكومة الحالية بإيجاد حلول لمنع غرق المواطنين في مصيف إدكو، لكن لا حياة لمن تنادي".

وأكد زين الدين، أنه خلال أيام عيد الأضحى، وقعت أربع حالات غرق، في الوقت الذي تتوالي فيه الحوادث على "شاطئ الموت".​