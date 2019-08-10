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"الاستجابة لأوامر الله من قصة الذبيح".. موضوع خطبة عيد الأضحى

12:54 م السبت 10 أغسطس 2019
"الاستجابة لأوامر الله من قصة الذبيح".. موضوع خطبة عيد الأضحى

صلاة العيد - ارشيفية

كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الأضحى المبارك، عن " الانقياد والاستجابة لأوامر الله من خلال قصة الذبيح".

أكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك، غدا الأحد، في تمام الخامسة و45 دقيقة صباحا.​

صلاة العيد وقفة عرفات عيد الأضحى وزارة الأوقاف

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