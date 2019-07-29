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وزير الآثار يبحث مع سفير الصين إنشاء معهد صيني للآثار بالأقصر

07:39 م الإثنين 29 يوليو 2019
وزير الآثار يبحث مع سفير الصين إنشاء معهد صيني للآثار بالأقصر

السفير لياو تشانغ سفير دولة الصين بالقاهرة

كتب- محمد عاطف

استقبل وزير الآثار، السفير لياو ليتشانج سفير دولة الصين بالقاهرة بعد أيام من تقلده مهام منصبة كسفير لبلاده بمصر خلفًا لسلفه السفير سونج أيقوه.

وذكرت وزارة الآثار في بيان أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتدريب العاملين وتبادل الخبرات، وإنشاء معهد صيني للآثار المصرية بالأقصر وإمكانية استضافة معرضا مؤقتا للآثار المصرية في الصين.

وأشاد السفير لياو ليتشانج، بالجهود التي تبذلها وزارة الاثار للحفاظ علي الاثار المصرية وتراثها الحضاري.

فيما هنأ السفير الصيني، وزير الآثار على الاكتشافات الأثرية الجديدة والافتتاحات التي قامت بها الوزارة للعديد من المواقع الاثرية مثل الهرم المنحني بدهشور وغيره من المواقع والمتاحف والمشروعات الاثرية والتي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوى العالم وعلى السياحة الوافدة إلى مصر بصفة عامة، وتلك الوافدة من الصين بصفة خاصة.

وأكد السفير على عمق العلاقات المصرية الصينية الوطيدة في جميع المجالات والتي ترجع إلى أقدم العصور، معربًا عن تضامنه وبلاده مع مصر ووزارة الآثار في حربها ضد التهريب والاتجار غير الشرعي للآثار المصرية بالخارج.

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