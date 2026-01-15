إعلان

رئيس محكمة النقض يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:21 م 15/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    القاضي عاصم الغايش و الدكتور أحمد نبوي (2)
  • عرض 3 صورة
    القاضي عاصم الغايش و الدكتور أحمد نبوي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص محكمة النقض المستمر على الارتقاء بملكة الصياغة القانونية، وتعزيز سلامة التعبير ودقة اللغة في العمل القضائي؛ وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية دورية تهدف إلى صقل المهارات اللغوية للسادة القضاة، بما يسهم في تجويد الأداء، والارتقاء برصانة الأحكام القضائية الصادرة.

وقد شهد اللقاء عقد ورشة عمل متخصصة، شارك فيها نخبة من القضاة أعضاء المكتب الفني ورؤساء النيابة العامة لدى محكمة النقض، لتبادل الخبرات حول أصول الصياغة اللغوية السليمة للمبادئ القانونية.

وفي هذا السياق، أشار القاضي عاصم الغايش إلى أن هذه الدورة ستُعقد بصفة دورية أسبوعية يوم الأربعاء بمكتبة محكمة النقض .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصم الغايش أحمد نبوي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
زووم

صلاح عبد الله يدافع عن حسام حسن.. ومدحت العدل يرد "أضعف مدرب"
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
أخبار مصر

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
أخبار البنوك

هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟
رياضة عربية وعالمية

"البحث عن القطعة المفقودة".. هل يواجه محمد صلاح مصير ديدييه دروجبا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات