رئيس محكمة النقض يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص محكمة النقض المستمر على الارتقاء بملكة الصياغة القانونية، وتعزيز سلامة التعبير ودقة اللغة في العمل القضائي؛ وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية دورية تهدف إلى صقل المهارات اللغوية للسادة القضاة، بما يسهم في تجويد الأداء، والارتقاء برصانة الأحكام القضائية الصادرة.

وقد شهد اللقاء عقد ورشة عمل متخصصة، شارك فيها نخبة من القضاة أعضاء المكتب الفني ورؤساء النيابة العامة لدى محكمة النقض، لتبادل الخبرات حول أصول الصياغة اللغوية السليمة للمبادئ القانونية.

وفي هذا السياق، أشار القاضي عاصم الغايش إلى أن هذه الدورة ستُعقد بصفة دورية أسبوعية يوم الأربعاء بمكتبة محكمة النقض .