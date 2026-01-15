هيئة الاستعلامات تطلق أولى اللقاءات الشهرية للإعلام الأجنبي بمصر

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، انطلاق أولى اللقاءات الشهرية التي سبق الإعلان عنها "لقاء مع الإعلام الأجنبي- Meet the Foreign Media" بحضور الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء اليوم؛ الخميس الموافق 15 يناير 2026، بمُشاركة مُمثلي (96) مؤسسة إعلامية أجنبية في مصر.

وبحسب بيان، ذكر "رشوان" أن تلك النوعية من اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مساحات العمل والحركة لمُراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المُعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، ومدهم بكل ما يلزم عملهم المهني من معلومات موثقة ورسمية، وإطلاعهم بشكل مباشر على التطورات والتغيرات على كافة الأصعدة، بما ينقل للعالم الصورة الموضوعية الحقيقية لما يجري في مصر داخلياً وتحركاتها الخارجية.

و نوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن هدف وشكل تلك النوعية من اللقاءات مُشيرًا إلى أن اللقاءات الشهرية "لقاء مع الإعلام الأجنبي-Meet the Foreign Media"، تهدف إلى إطلاع وسائل الإعلام الأجنبية على حقائق وتفاصيل ما يجري في مصر في كافة المجالات، وتأتي في شكل لقاءات حوارية مفتوحة وعلنية مُباشرة بين مُراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر والوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية، وغيرهم من الخبراء والمُتخصصين.

وأشار "رشوان" إلى أن المركز الصحفي للمُراسلين الأجانب التابع لهيئة الاستعلامات، قد قام بدعوة وسائل الإعلام الأجنبية المُقيمة المُعتمدة في مصر لحضور اللقاء وفق آليات التسجيل المُتعارف عليها.

ونوه بأن إحصائيات المُشاركة الواردة من المركز الصحفي تُشير إلى مُشاركة 180 شخصًا يُمثلون 96 مؤسسة إعلامية أجنبية مُقيمة مُعتمدة في مصر من مُختلف دول العالم في اللقاء، من بينها 93 مؤسسة إعلامية، وعدد 3 شركات خدمات إعلامية، وتشمل القائمة 29 من وكالات الأنباء والتصوير العالمية، إلى جانب 33 من كبرى شبكات الإذاعة والتليفزيون الإقليمية والدولية، و26 صحيفة ومجلة، بالإضافة إلى 5 مواقع إخبارية إلكترونية.

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن حضور الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أولى اللقاءات الشهرية "لقاء مع الإعلام الأجنبي-Meet the Foreign Media"، تعكس مدى أهميتها، مُشيرًا إلى أن اللقاء سيتضمن استعراضًا للثوابت الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، ومواقفها الرسمية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتحركات الخارجية النشطة في الفترة الأخيرة، كما سيتضمن اللقاء إجابة وزير الخارجية على تساؤلات واستفسارات مُراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

