تقضي على السمسرة.. ما هي "بوابة العمرة المصرية" في 13 نقطة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة، أمس الأحد، بوابة العمرة المصرية في مؤتمر صحفي للعمل على النهوض بالقطاع والتسهيل على الشركات والمواطنين.

ويرصد "مصراوي"، أهم 13 معلومة عن البوابة الجديدة:

1- إطلاق "بوابة العمرة المصرية" يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة.

2- البث الفعلي لبوابة العمرة في منتصف شهر أغسطس المقبل.

3- تم ربطها بوزارة الداخلية والطيران والجوازات عبر المنافذ "الجوية- البحرية- الطرق".

4- تعتبر الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها.

5- إطلاقها الحل الأمثل لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث خصوصا تأشيرة العمرة الإلكترونية.

6- تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة.

7- تقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي".

8- تسهل الإجراءات أمام المعتمر ومنحه قدر أكبر على اختيار الشركة والبرنامج المناسب.

9- تمنح المواطن الحق في تقديم شكوى ضد الشركات المخالفة.

10- تُمكن وزارة السياحة من بيع برامجها لجميع دول العالم ـ "العمرة بلس".

11- تجمع جميع الأجهزة المعنية في طريق واحد للحفاظ على الاقتصاد المصري.

12- تتيح المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.

13- تُلزم الشركات السياحية بتوضيح أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.​

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