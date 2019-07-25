تدريب البرنامج الرئاسي: كيف يقضي 100 شاب أفريقي أوقات فراغهم في القاهرة؟

كتب- محمد نصار:

تصوير- أسماء يسري:

في العاشرة صباحًا من كل يوم يبدأ 100 شاب أفريقي رحلتهم الدراسية ضمن "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة " والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويعد أحد توصيات منتدى شباب العالم 2018.

وينتهي اليوم الدراسي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ليذهب بعدها كل الشباب إلى مكان إقامتهم الذي توفره لهم الأكاديمية الوطنية للتدريب، ليبدأ وقت الفراغ بالنسبة للطلاب والذين يشتركون جميعًا في عدة أمور ويختلفون بالنسبة لأخرى.

تتوجه سامنثا رومان، صاحبة الـ26 عامًا، من كيب تاون بجنوب أفريقيا، عقب انتهاء الجلسات في الأكاديمية، مباشرة لتناول الغداء: "عقب انتهاء الجلسات أذهب إلى تناول الطعام نحن نأكل كثيرًا".

تحب رومان، تناول الطعام المصري، والذي لا تجد الكثير منه في الفندق إلا أنها تتغلب على ذلك من خلال الحصول على الطعام في جولاتها الخارجية: "رغم أنه في الفندق لا يقدمون الكثير من أنواع الطعام المصري إلا أننا حينما نذهب للخارج نحصل على الطعام المصري وهو حقًا جيد، أنا أستمتع بالطعام المصري".

على مأدبة الغداء، تجرى العديد من المناقشات بين الطلاب: "نحن نتجمع على طاولات معًا ونتبادل الحديث عن الطعام في دولنا ونفعل أشياء أخرى بما يمكننا من التفاعل مع بعضنا البعض".

لم تغب مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية، عن الطلاب الأفارقة، فتوضح رومان، أنها شاهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا: "كنت أعتقد أن مصر ستحقق الفوز ولكن جنوب أفريقيا فاجئتني وكنت فخورة جدًا وكنت الشخص الوحيد الذي يصيح في الوقت الذي كان فيه كل المصريين صامتين ولسوء الحظ خسرنا أمام منتخب نيجيريا".

يبدو أن تناول الغداء هو أول شئ يشترك الجميع في فعله عقب انتهاء الدراسة داخل الأكاديمية، فتقول شوماريا شوكو، من زيمبابوي، 23 عامًا: "عقب انتهاء الجلسات وخلال وقت فراغي، أذهب مباشرة لتناول الغداء لأنني أكون جائعة جدًا، وبعدها أذهب إلى غرفتي ومن ثم أطالع ما تعلمته، وأجري القليل من البحث والقراءة ومشاهدة الأخبار لكي أبقي نفسي على اطلاع مع ما يحدث وفي بعض الأوقات أمضي الوقت مع طلاب البرنامج الرئاسي ونمارس بعض الأنشطة مثل التمارين الرياضية، وممارسة كرة القدم ونذهب أيضًا للتسوق".

وتوضح أنها ذهبت لمشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، وكانت الأجواء رائعة: "ذهبت مع اثنين من أصدقائي، وأنا ممتنة لفرصة كوني هناك، إنها كانت خبرة مدهشة مع كل أصدقائي والمجتمع المصري، وكل شخص كان يريد التقاط الصور معي، وهذا أمر جيد ومشاهدة مباراة مباشرة في الاستاد أمر جيد جدًا، إنه شئ استطيع دائمًا أن أتذكره".

عائشة أبو سليمان من غانا، 23 عامًا، توضح أنها تستمع خلال وقت فراغها بالذهاب إلى التسوق: "لقد ذهبت للتسوق في مول سيتي ستارز وذهبت إلى محلات عامة في الموسكي وأقيم هنا في أكتوبر وأحب النوم بشكل كبير، وحينما أكون في وقت فراغي إما أن أنام أو أذهب إلى المدينة في جولة"

كانت الأهرامات من الأماكن التي زارتها عائشة: "ذهبنا إلى الأهرامات واستمتعت بها جدًا وكذلك في المتحف رأيت الكثير من الأشياء التي أعتدت رؤيتها أون لاين مثل التماثيل التاريخية، واعتقد أن الحضارة بدأت هنا في مصر".

وقالت الدكتورة رنا زيدان، مدير التعاون الدولي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الدراسة داخل البرنامج تشمل عدة مجالات منها القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة، والتنمية المستدامة، وبعض الموضوعات المطروحة على الساحة في الوقت الحالي ومنها الاقتصاد الأخضر، والسياحة الخضراء، وبناء مجتمعات مستدامة.

وأشارت زيدان، لمصراوي، إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، ولكن يوجد برنامج ثقافي وسياحي متكامل، من أجل إظهار معالم مصر السياحية والثقافية أمام القادة الأفارقة، يتضمن زيارات ميدانية للمعالم السياحية والثقافية في مصر.