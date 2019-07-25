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    السيسي يوافق على منحة 100 مليون يوان من الصين الشعبية

    11:10 ص الخميس 25 يوليه 2019
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    كتب – محمود مصطفى:

    وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين الشعبية.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، بموافقة الرئيس السيسي على الاتفاقية البالغ قيمتها 100 مليون يوان صيني لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقا.

    السيسي الصين يوان صيني

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