السيسي يوافق على منحة 100 مليون يوان من الصين الشعبية

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"المتر بـ11 ألف جنيه".. الفرصة الأخيرة للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية

كتب – محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، بموافقة الرئيس السيسي على الاتفاقية البالغ قيمتها 100 مليون يوان صيني لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقا.