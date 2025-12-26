الأرصاد تحذر من الطقس اليوم: شبورة وبرودة شديدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2025، على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

وحذرت الأرصاد، في بيان، من شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- القاهرة: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 21 درجة، الصغرى 10 درجة.

- مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 9 درجة.

- سوهاج: العظمى 23 درجة، الصغرى 9 درجة.

- قنا: العظمى 25 درجة، الصغرى 11 درجة.

- أسوان: العظمى 26 درجة، الصغرى 14 درجة.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة