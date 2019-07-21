لطلاب مرحلة أولى تنسيق.. كيف تعرف نتيجة الترشيح بعد تسجيل الرغبات؟

كتبت- داليا شبل:

أكد مكتب التنسيق الإلكتروني، أنه سيتم إبلاغ الطلاب بنتيجة ترشيحهم فور إعلانها رسميا، إما عن طريق الدخول على الموقع وإدخال رقم الجلوس، حيث تظهر على الموقع الكلية/ المعهد الذي جرى ترشيح الطالب له، ويمكن طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم الأوراق بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد) مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي، أو ستكون النتائج متاحة علي نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه.

وأوضح مكتب التنسيق، عبر موقعه الإلكتروني، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وانطلقت اليوم الأحد، رسميًا المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، وتستمر حتى الخميس 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

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