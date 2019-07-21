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    برلمانية تشيد باختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب السابع

    01:46 م الأحد 21 يوليه 2019
    برلمانية تشيد باختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب السابع

    مجلس النواب

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا لعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب، في نسخته الجديدة.

    ومن المقرر عقد المؤتمر الوطني السابع للشباب يومي 30-31 يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.

    وقالت النائبة، في بيان اليوم الأحد، إن المؤتمر فرصة قوية للحوار وتبادل الأسئلة بين الشباب المصرية وقيادات الدولة والوزراء والمسئولين، مؤكدة أن نجاح مؤتمرات الشباب الماضية يزيد من حرص الدولة على عقدها باستمرار وبشكل دوري ثابت.

    وطالبت الشباب بالحرص على التسجيل لحضور جلسات وورش عمل المؤتمر، والتي سيتم عقد محاورها حول كل ما يهم ويشغل بال الرأي العام للشباب في مصر.

    مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر الشباب فايقة فهيم

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