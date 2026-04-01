اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة حول "آليات التحقيق والتصرف" والتي جرى عقدها على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة عدد 67 من أعضاء النيابة الإدارية من نيابات محافظة "بني سويف" من درجة معاون نيابة حتى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وذلك بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية ببني سويف، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار حسين طلب – مدير المكتب الفني ببني سويف، والمستشار رؤوف عياد – مدير فرع الدعوى التأديبية ببني سويف، والمستشار محمد عبد الوهاب – رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ببني سويف.

تفاصيل الدورة الخاصة بآليات التحقيق والتصرف

وقد استهلت الفعاليات بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ووجه التحية للمستشارين مدير المكتب الفني، ومدير فرع الدعوى، ورئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء النيابة الحضور.

كما نقل خالص تحيات معالي المستشار رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن تكون هذه الدورة التدريبية قد أسهمت في تعزيز مهارات المشاركين بما يحقق العدالة الناجزة، وإعلاء سيادة القانون.

وأكد على أن عقد هذه الدورة يأتي في إطار حرص المركز على استعراض كافة الإشكاليات الموضوعية وتلافي المآخذ الشكلية التي قد تعترض الأعضاء حال مباشرة عملهم، مع طرح المسؤولية التأديبية والجنائية عن جرائم العدوان على المال العام، وضوابط الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك من خلال طرح تطبيقي وعملي يواكب متطلبات الواقع العملي.

ومن جانبهم وجه قيادات النيابة الإدارية ببني سويف، خالص التحية لمعالي المستشار رئيس الهيئة، موحبين بالحضور من المستشارين المحاضرين والأعضاء المشاركين، حيث أعرب المستشار حسين طلب - مدير المكتب الفني ببني سويف، عن تقديره للجهد المبذول من مركز التدريب القضائي، في إعداد هذه الدورة التدريبية المميزة.

وخلال كلمته أعرب المستشار رؤوف عياد - مدير فرع الدعوى التأديبية ببني سويف عن سعادته البالغة بعقد هذه الدورة التدريبية الهامة، التي تؤكد على حرص معالي المستشار رئيس الهيئة على تدريب الأعضاء وعقد دورات متخصصة في كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكّدَ المستشار محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ببني سويف على سعادته بالتعاون مع مركز التدريب القضائي فى تنسيق هذه الدورة التدريبية المتميزة بما يسهم في دعم وتنمية قدرات الأعضاء.

وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"بناء الجدارات القضائية"، وألقاها المستشار الدكتور/ معتز الهلالي - عضو مركز التدريب القضائي.

"فن إدارة التحقيق"، وألقتها المستشارة/ دعاء الداخلي - بإدارة التفتيش القضائي.

"المآخذ الشكلية للتحقيق"، وألقاها المستشار/ عصام أبو الروس – بإدارة التفتيش القضائي.

"الإشكاليات الموضوعية للتحقيق"، وألقاها المستشار/ حلمي حسين – بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

"فن التسبيب والتصرف"، وألقتها المستشارة/ نهى أسامة – بإدارة التفتيش القضائي.

"المسؤولية التأديبية والجنائية عن جرائم العدوان على المال العام"، وألقاها المستشار/ محمد كمال – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

"ضوابط عمل الادعاء التأديبي – نماذج قضائية"، وألقاها المستشار/ حسين منير – بفرع الدعوى التأديبية ببني سويف.

"دراسات تطبيقية على التحقيقات التأديبية – تطبيق عملي"، وألقاها المستشار/ ماهر ملاك – مدير نيابة بني سويف القسم الثاني.

"ضوابط الإحالة للمحاكمات التأديبية"، وألقاها المستشار/ رؤوف عياد - مدير فرع الدعوى التأديبية ببني سويف.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

