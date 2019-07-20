10 صور ترصد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، عبر الصفحة الرسمة بموقع فيسبوك، صورا جديدة، خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول الرئيس السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.

وعقب ذلك، ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كلمة أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة حيث يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.

وأعرب عن شكره وتقديره للواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يقود مسيرة الأمن في حقبة هامة من تاريخ الوطن، حيث قدم كل الدعم للأكاديمية مما مكنها من المضي قدما لتشهد ارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وبما يكفل لها إعداد رجل شرطة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

وقال رئيس أكاديمية الشرطة "هذا اليوم تقر به العيون وتنشرح له الصدور ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال ..إنه يوم خريجي كلية الشرطة صفوة شباب الأمة .. خيرة جندها وصمام أمنها ، حيث نحتفل بتخريج 1200 من طلبة كلية الشرطة بينهم 21 طالبا وافدا من دولة فلسطين الشقيقة بنسبة نجاح 95.5% فضلا عن تخريج 106 ضباط ممن حصلوا على دبلومات شرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية منهم 21 ضابطا من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 78.5%.