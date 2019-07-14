أسوة بالعاملين في الدولة.. القوى العاملة تبحث صرف العلاوة للقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوي العاملة، الإعداد لعقد اجتماعات مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال، لإجراء مشاورات للتوافق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الدولة.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الأحد، حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد علي المتفق عليها.

وحول الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية، أوضح الوزير، أنه جاري الإعداد والتجهيز لإجراء هذه الانتخابات لبعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف أن الوزارة تدرس حاليًا مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، وتعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل على حقه، مشيرا إلى أن غالبية اللجان التي ستجري بها انتخابات، سوف تجري لفقدها منصب الرئيس إما لبلوغ سن المعاش، أو الوفاة، بالإضافة إلى عدد من اللجان النقابية التى نجحت فى توفيق أوضاعها مؤخراً، ولم يسعفها الوقت للحاق بالانتخابات العمالية السابقة.

ونوه إلى أنه بعد ملاحظات منظمة العمل الدولية منذ عام 2008، والانتظار حتى عام 2016 بخروج قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية ومن ثم إجراء الانتخابات في 2018 بعد توقف دام 12 عاما، كان بمثابة تحدٍ كبير ووسام على صدر المجتمع المصري بما أنجزه بهذه الانتخابات التي جددت الدماء والعروق في بنيان التنظيم النقابي المصري الشامخ.

وأضاف الوزير، أن استنتاجات وتقييم لجنة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية للموقف المصري كان فيه نوع كبير من أنواع التقدير، نظرًا لما بذلته وتبذله مصر في مراعاتها لمعايير العمل الدولية، وبما قدمته المنظمة من دعم فني لمصر هو بالفعل قائم مع مكتب المنظمة بالقاهرة.