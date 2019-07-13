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    مصر في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي - انفوجرافيك

    12:57 م السبت 13 يوليه 2019
    مصر في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي - انفوجرافيك

    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "انفوجراف" سلط من خلاله الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.

    وجاء في الانفوجراف، أن مجلة "الإيكونومست" قد وضعت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%, تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.

    وفي السياق ذاته، رصد الإنفوجراف، الدول التي قد شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي)، على النحو التالي: إيطاليا والتي سجلت تراجعاً في معدلات نموها بنحو 0,1%، تليها تركيا بنحو 2,6%، وأخيراً الأرجنتين بنحو 5,8%.​

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    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مصر النمو الاقتصادي مجلة الإيكونومست الدورية

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