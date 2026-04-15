الشاعر وليد فؤاد مديرا للثقافة العامة بقصور الثقافة

كتب : محمد لطفي

04:08 م 15/04/2026

الدكتورة جيهان زكي

أصدرت الدكتورة جيهان زكى وزير الثقافة، قرارا بتكليف الشاعر وليد فؤاد مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة العامة بهيئة قصور الثقافة.

من هو وليد فؤاد مدير الثقافة العامة بقصور الثقافة الجديد؟

شغل وليد فؤاد منصب مدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب، وهو شاعر وباحث من جيل التسعينيات، بدأ عمله فى فرع ثقافة الدقهلية ثم مديرا لإدارة الشئون الثقافية بإقليم شرق الدلتا الثقافى، وانتقل للعمل بديوان الهيئة فى ٢٠١٤ تولى خلالها إدارة المؤتمرات بالثقافة العامة، ومقررا للجنة إعادة هيكلة مشروع النشر ومقررا للأمانة العامة للنشر وعضوا فى اللجنة العليا للمؤتمر العام لأدباء مصر..

كما قام فؤاد بتنفيذ تسع دورات مهمة للمؤتمر العام لأدباء مصر، ومديرا لتحرير سلسلة إصدارات خاصة.

وأشرف على تنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية الكبرى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، وليالى رمضان الثقافية وأشرف على تنفيذ المؤتمرات الإقليمية واليوم الواحد وشارك فى تأسيس مجموعة كبيرة من أندية الأدب.

ويعد فؤاد من الكوادر المعروفة والمؤثرة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة ويأتى هذا القرار للعمل على دفع العمل الثقافى وتطوير آداء الثقافة العامة داخل قصور الثقافة.

