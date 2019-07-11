كل عام مرحلة.. التسلسل الزمني لافتتاح 19 محطة جديدة بالمترو

كتب - أسامة عبدالكريم:

تتسابق الهيئة القومية للأنفاق مع الزمن، لإنهاء أعمال تنفيذ المراحل المتبقية من الخط الثالث الذي يساهم في نقل مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، للحد من الازدحام والتكدس بمنطقة وسط العاصمة.

أكد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لمصراوي، أن التكلفة الإجمالية لكافة مراحل الخط الثالث بلغت نحو 97 مليار جنيه، مؤكدًا أن هناك خطة لافتتاح جميع المراحل بصورة منتظمة عبر تسلسل زمني.

وينشر "مصراوي" التسلسل الزمني لمواعيد افتتاح 19 محطة متبقية من محطات الخط الثالث:

ديسمبر 2019

سيتم افتتاح 3 محطات مترو جديدة قبل نهاية العام الجاري، منها محطة هليوبوليس التي تفتتح في أكتوبر المقبل، ومحطتي النزهة وهشام بركات ديسمبر المقبل.

أبريل 2020

في أبريل عام 2020 سيتم افتتاح محطة عدلي منصور، ليتم انهاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث التي تضم محطات( النزهة - هشام بركات - قباء - عمربن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور).

وكانت الهيئة افتتحت 3 محطات (هارون - الألف مسكن - نادي الشمس) بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث يونيو الماضي.

كما يتم تنفذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو على 3 أجزاء:

الجزء الأول: يمتد من العتبة حتي الكيت كات بطول 4 كم ويشمل على 4 محطات نفقية "ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات"، سيتم افتتاحها ديسمبر 2021.

الجزء الثاني: يمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج بطول 6,6 كم، وتشمل 6 محطات، نمنها محطة نفقية "السودان" و4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري)، ومحطة سطحية (روض الفرج محطة تبادلية)، ومخطط افتتاحها يونيه 2022.

الجزء الثالث: تبدأ من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهرة، وتضم 5 محطات، منها 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)، ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.​