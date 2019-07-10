ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الكويت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، استقبال 5000 راغب في العمل بالكويت شهريا، لافتة إلى أن ذلك يحتاج لمراجعة عقودهم وتوثيق الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على تأشيرة دخول الدولة، وذلك بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات لمدير المديرية خالد المصري بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين في هذا الخصوص، واستيفاء عقود العمل للشروط التي تكفل حماية حقوق العمال بالخارج، حيث تنفرد المديرية بنشاط توفير تأشيرات الكويت للراغبين للسفر إليها ومعهم عقود عمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المديرية تراجع بنود العقد بما يستوفي ويحمي حقوق العامل بالخارج، ومنها أن يتناسب الأجر مع المهنة التي سيعمل عليها والذي يتناسب مع أدائه، وأن يكون العقد مستوفي السكن ومدة الإجازة السنوية للعامل والعلاج الطبي المناسب له، وأن يتحمل الكفيل "صاحب العمل" تكاليف تذاكر السفر للعامل.

وقال "المصري"، إن العمل يتم بالمديرية على 3 مراحل وهي: مراجعه العقود واعتماد الأوراق فى إدارة الخبرة، ثم تقوم وحدة التأشيرات باستلام الأوراق ومراجعتها وترقيمها، ثم يتم اعتماد التأشيرات من السفارة، والمرحلة الأخيرة تسليم التأشيرة للعامل.

وحول الصعوبات التي تواجهها إدارة الاستخدام الخارجي المديرية، أوضحت مديرة الإدارة ميرفت أحمد، أنها تتمثل في عدم مطابقة العقد للشروط التي تكفل حماية العامل، حيث تقوم الإدارة بتوجيه العامل نفسه بضرورة تعديل بنوده المخالفة التي تحتوى على إهدار لأي حق من حقوقه حتى يتسنى توثيقه.

كما تشمل الصعوبات، أن تكون المهنة المدرجة بالعقد مهنه فنية في احتياج لتحديد مستوى مهارة العامل، فيتم توجيه العامل بعمل شهادة قياس مستوى المهارة، وتيسيرا على العمال القادمين من المحافظات يتم توجيه العامل لإدارة بحوث العمالة بذات المديرية التابعة للعامل تخفيفا على عمال المحافظات من مشقة السفر والعودة.

وتمتد الصعوبات لتشمل أن تكون المهنة المدرجة في العقد بالنسبة للعاملة من المهن المحظورة، وهنا تقوم الإدارة بتوجيه العاملة للحصول على اعتماد الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، فضلا على أن تكون مهنة العامل وأجره لا يتناسبان مع المؤهل، حيث تلزم الإدارة العامل بكتابة إقرار بموافقته على المهنة والأجر المدرجين بالعقد.

وحول متوسط عدد المواطنين المترددين لتسليم واستلام الأوراق يوميا، قالت زيزي مصطفى مديرة وحدة التأشيرات إنهم 240 شخصا يوميا، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوب مراجعاتها تتمثل في جواز سفر ساري ومطابق لبيانات سمة الدخول للكويت، وفيش كمبيوتر موثق من الخارجية، مع التأكد من وجود شعار وزارة الخارجية عليه.

كما تشمل الأوراق صورة الشخص واضحة ولا يوجد عليه أحكام، فضلا عن إيصال البنك الوطني بقيمة التأشيرة 1600 جنيه، والتأكد من اسم المواطن عليه، والشهادة الصحية، وتاريخ صلاحيتها وأنه لائق طبيا، مع شهادة خلو المواطن من الفيروسات وصلاحيتها، مع اعتماد المستشار العمالي بالخاتم عليه، والقنصلية المصرية بالكويت، والخارجية الكويتية ومكتب الخبرة وختم وزارة الخارجية وشعار الجمهورية، والوجه الآخر من العقد يراجع اسم المواطن ورقم جوازه والمهنة واسم الشركة، ويجب أن يكون مطابق لسمة الدخول "عدم الممانعة".

وتابعت: يتم مراجعة سمة الدخول مع بيانات جواز السفر، وتاريخ اصدار الفيش، حيث يجب أن يكون صادر بعد تاريخ صدور سمة الدخول مع مراجعة ختم السمة من وزارة العمل الكويتية وخلف السمة مختوم من المكتب الصحى بكلمة "شوهد".

واستكملت: الباحث يكتب بعد ذلك الإيصال، ويختلف الإيصال من تاريخ عادي، أو مستعجل في حالة قصر سريان مدة السمة، أو في كشف الملاحظات في حالة اختلاف اسم الكفيل فيطلب الباحث من المواطن ما يفيد أن الكفيل واحد من ترخيص أو صحة توقيع، ويتم تجميع الجوازات وتقسم إلى كشوف وكل كشف به 20 جوازاً بأوراقه يوميا.

ويجمع فريق السكرتارية الجوازات ويرتبها مسلسلا حسب رقم الإيصال ونوعيته من عادي أو مستعجل أو أي ملاحظات خلال اليوم، ثم يتم ختم سمة الدخول بخاتم الإدارة على جميع الكشوفات ووضع الاستيكر على الكشف وكتابة اسم المواطن ورقم الكشف ومسلسله وتحديد نوعه من عادي أو مستعجل أو ملاحظات الكشف الواحد.

أما مرحلة تسجيل بيانات الأوراق تنقسم إلى مرحلتين: الأولى تسجيل اسم المواطن، ورقم الشهادة الصحية، ورقم الجواز، ورقم التأشيرة، وتاريخ ختمه من مكتب الخبرة.

يفصل بعدها الفيش الجنائي ويضعه مسلسلًا في كشف، ويفصل أيضا إيصالات البنك وكتابتها فى كشف بالاسم ورقم الايصال وحساب قيمة الكشف في النهاية، وتقوم الإدارة باستلام 12 كشفا يوميا، ويتم تجميع الكشوف خلال سبع أيام عمل فعلية ما يقارب من 75 كشفا أو أكثر ويتم تسليمها للسفارة الكويتية، ثم استلامها في المواعيد المحددة، وبالتالي توزع المديرية الجوازات على أصحابها من الساعة السابعة صباحا يوميا.