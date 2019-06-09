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    ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة - صور

    02:10 م الأحد 09 يونيو 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    تداول عدد من معلمي اللغة العربية، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب أمس الأحد، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

    وانطلق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من أمس السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، وبدأه الطلاب بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

    ويصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي، نحو 659 ألف طالب وطالبة، تقدموا للامتحان أمام 1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

    وقال غاز البنواني، مستشار مادة اللغة العربية، إن تصحيح العينة العشوائية للمادة، بدأ اليوم الأحد.

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