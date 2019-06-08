"غش بالمحمول وشغب".. ننشر تقرير غرفة العمليات المركزية بأول أيام امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

انطلقت صباح اليوم، السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 /2019، ,أدى 615348 طالبا/ طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب، خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالبا/طالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي عدد 37065 طالبا/طالبة.

ووفق تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم؛ قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأضاف عبدالحكم، أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في، إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، إدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبوتيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ إحداث بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين حالات شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة، ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وجرى الشرطة وضبط الطلاب (ط. ر. ع) و(ع. م. ع) و(غ. م. أ. م) وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين المقبل يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد (595344) طالبا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) يوم الأحد الموافق 9 /6 /2019 الامتحان في مادة (اللغة العربية– الورقة الثانية).

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