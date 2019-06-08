تداول أجزاء من امتحان التربية الدينية للثانوية العامة على صفحات الغش الإلكتروني.

من دمياط.. التعليم تكشف معلومات عن الطالبة التي نشرت أسئلة اللغة العربية

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من أسئلة امتحان التربية الدينية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، بعد نحو ساعة من وقت الامتحان.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أنه يجرى التحقق من الأسئلة المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من صورها ونشرها حال التأكد من صحتها، مؤكدا أن ما حدث حال صحته فهو تداول وليس تسريب.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في التاسعة صباحا، وانتهوا في الثانية عشرة ظهرا.

ويؤدي الطلاب الآن امتحان مادة التربية الدينية، الذي ينتهي في الثانية ظهرا.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).