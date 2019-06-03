الإٍسكان توافق على تخصيص أرض لإقامة فرع لجامعة المنيا

جهاز الشروق يطلق اسم البطل العالمي "عصام زيدان" على أحد الشوارع دعما

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الإٍسكان الموافقة على اعتماد قطعة أرض مساحتها 41,27 فدانًا بمدينة المنيا الجديدة، لإقامة فرع لجامعة المنيا.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الأربعاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم (210 لسنة 2019)، باعتماد التصميم العمراني لقطعة أرض بمساحة 41.27 فدان الكائنة بمنطقة الجامعات بمدينة المنيا الجديدة لمشروع جامعة المنيا لإقامة فرع لجامعة المنيا.