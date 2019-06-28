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    "مجهول المصدر".. الصحة تُحذر من دواء لعلاج هشاشة العظام

    06:46 م الجمعة 28 يونيو 2019
    "مجهول المصدر".. الصحة تُحذر من دواء لعلاج هشاشة العظام

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام تشغيلة مجهولة المصدر من دواء "فورستيو"، والذي يستخدم كعلاج لهشاشة العظام.

    وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة في منشور حمل رقم 26 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية للمستحضر "فورستيو سرنجة جاهزة للحقن" تشغيلة رقم "C926227G"، موضحة أن الشركة المنتجة للعقار أفادت بأن المستحضر المذكور مُهرب ومجهول المصدر، وأنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر للسوق المصري.

    وأكدت إدارة الصيدلة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة ضبط المستحضر.
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    وزارة الصحة دواء علاج هشاشة العظام دواء فورستيو هشاشة العظام

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