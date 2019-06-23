برلماني منتقدًا الموازنة العامة: "فيها مليار و143 مليون جنيه للدلع"

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

تساءل النائب معتز النجار، عضو مجلس النواب، عما تضمنته الموازنة العامة من بند متعلق بالنشر والإعلام يتضمن مليار و143 مليون جنية وذلك بمختلف الجهات التابعة لها قائلا: "المليار و143 مليون دول للدلع مش لحاجة تانية".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

من جانبه طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بضرورة الإهتمام بالمناطق الشعبية والعمل على تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مؤكدا علي أن الأرقام توزع فى الموازنة بشكل غير منضبط متسائلا:" إزاي الخطة الاستثمارية فى المحليات يتحط لمحافظة الجيزة 600مليون جنية والقاهرة 2مليار جنية".

كما تساءل أيضا بشأن ما تضمنته الموازنة من وضع 15 مليار جنية لكل محافظات مصر قائلا:"هنعمل تنمية فى الصعيد إزاي"، مشيرا إلي أن الباب الثاني من الموازنة به سرقة كثيرة مطالبا وزير المالية بحل إشكالية إهدار المال العام بالمحاجر ، وأيضا المواقف التي لا تحصل إلا 16مليون جنية سنويا.